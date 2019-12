Bankensector schrapt tienduizenden banen

De langzamer groeiende economie en toenemende digitalisering pakken negatief uit voor voor de werkgelegenheid in de bankensector. Dit jaar kondigden banken aan bijna 78.000 banen te schrappen. Dat is het hoogste aantal in de branche sinds vier jaar, becijferde persbureau Bloomberg.

Europese banken namen daarbij het leeuwendeel, bijna 82 procent, voor hun rekening. Dat heeft ook te maken met de negatieve rente waarmee ze te maken hebben. Om de winstgevendheid te verbeteren, snijden de banken in de personeelskosten.

Volgend jaar verdwijnen er vermoedelijk opnieuw veel banen. Onder meer de Zwitserse bank Julius Bär en de Spaanse bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) hebben volgens ingewijden plannen om het mes in het personeelsbestand te zetten.