Bankenclub vindt besluit ING „verstandig”

Gezien de ophef in politiek en samenleving is het besluit van ING de loonsverhoging voor topman Ralph Hamers in te trekken „begrijpelijk en verstandig”. Dat zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). „Een goede relatie met samenleving is essentieel voor het versterken van wederzijds vertrouwen.”

Vorige week toonde de branchevereniging begrip voor de ophef die was ontstaan rond de voorgenomen salarisstijging van Hamers, maar benadrukte zij dat banken bij het vaststellen van het beloningsbeleid hun eigen keuzes maken. Wel moeten zij volgens de NVB bereid zijn die keuzes goed uit te leggen, zodat hierover een open discussie mogelijk is.