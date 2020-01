Banken zijn bijna klaar met afhandelen derivatenkwestie

Banken zijn bijna klaar met het regelen van vergoedingen in het slepende rentederivatendossier. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevindt het hele proces zich in de „slotfase”.

De affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf speelt al jaren. Zes banken, waaronder Rabobank en ABN AMRO, gingen in 2016 akkoord met een compensatieregeling, omdat ze in het verleden ondernemers met ingewikkelde financiële producten hadden opgescheept. Onder meer boeren en binnenvaartschippers kwamen daardoor in grote financiële problemen.

Alle ondernemers die voor compensatie in aanmerking komen, hebben inmiddels een voorstel voor een vergoeding ontvangen. Om de bijna 19.000 gedupeerden te compenseren zijn de banken circa 1,4 miljard euro kwijt. Meer dan 90 procent daarvan is al uitgekeerd. Alle zaken worden ook door externe deskundigen beoordeeld. Bij vier banken is dit proces al afgerond.

Rond de 2 procent van de mkb’ers heeft het aanbod van hun bank afgewezen. Er zijn ook ondernemers die nog niet hebben gereageerd. Er lopen nog steeds rechtszaken van gedupeerden die het bijvoorbeeld niet eens zijn met de aangeboden vergoeding. Volgens de AFM gaat het om enkele tientallen mkb’ers.