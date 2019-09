Banken willen witwassen samen bestrijden

De vijf grootste banken van Nederland onderzoeken de mogelijkheden om samen witwassen tegen te gaan. Naar schatting is in Nederland 16 miljard euro aan crimineel geld in omloop. Om die geldstromen eerder te onderscheppen, willen ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie opzetten die controleert of transacties wel zuiver zijn.

De vijf banken hopen verdachte transacties beter na te kunnen gaan als ze gezamenlijk optrekken, staat in een verklaring van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Mogelijk spelen ook de hoge kosten een rol die de banken nu nog afzonderlijk moeten maken om aan alle antiwitwasregels te kunnen voldoen.

De bankensector kende de afgelopen jaren grote witwasschandalen. In Nederland betaalde ING vorig jaar een recordboete van 775 miljoen euro omdat de bank te weinig had gedaan tegen witwassen via zijn rekeningen. De Deense Danske Bank zou miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen hebben gefaciliteerd via een filiaal in Estland. ABN AMRO kondigde onlangs aan al zijn particuliere klanten nog eens door te lichten om eventuele verdachte transacties op te sporen.

Volgens de vijf Nederlandse banken zijn er nog wel juridische en technische obstakels op weg naar het samenwerkingsverband, dat Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gaat heten. Ze bestuderen de komende zes maanden hoe ze die barrières kunnen wegnemen. Andere banken kunnen zich later aansluiten.

De samenwerking volgt op een strijdplan tegen financiële criminaliteit dat de regering in juli presenteerde. Daarin kondigde het kabinet onder andere aan wetswijzigingen te onderzoeken die het banken gemakkelijker moeten maken gegevens met elkaar te delen.