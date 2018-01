Banken willen risico rentemiddeling afdekken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil dat banken meer kosten in rekening mogen blijven brengen bij rentemiddeling dan alleen de boeterente, omdat de risico’s voor de geldschieters anders niet helemaal worden gedekt. Dit is belangrijk om rentemiddeling betaalbaar te kunnen blijven aanbieden, schrijft de bankenvereniging aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Rentemiddeling is het gespreid betalen van de boeterente bij het voortijdig oversluiten van een hypotheek naar een lager rentepercentage. Dat wordt aangeboden omdat niet iedereen de boeterente, het bedrag dat banken aan rente mislopen in de rentevaste periode door het oversluiten, in één keer kan betalen. Die boeterente wordt bij middeling uitgespreid over de rest van de looptijd van de hypotheek.

In plannen van het ministerie van Financiën wordt het bedrag dat banken in rekening mogen brengen beperkt tot alleen de boeterente. De NVB wijst er echter op dat banken bij rentemiddeling meer risico lopen.

Als een klant voor het einde van de looptijd van de hypotheek zijn huis verkoopt en de hypotheek aflost, of oversluit bij een andere aanbieder, levert dat bij rentemiddeling mogelijk problemen op. De originele bank loopt dan immers een deel van de boeterente mis omdat de hypotheek eerder dan verwacht wordt beëindigd, aldus de NVB.