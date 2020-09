Banken wijzen op belang samenwerking in witwasstrijd na ING-kras

In de strijd tegen witwassen is het zaak dat banken en overheid beter samenwerken. Het uitwisselen van gegevens tussen banken onderling is daarin een een belangrijke stap. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een reactie op de publicatie van Amerikaanse geheime staatsdocumenten en meldingen van verdachte transacties. Daarin werd onder meer ING nadrukkelijk genoemd.

Volgens de NVB is het „nooit leuk” als een bank op deze manier in het nieuws komt. De bankenvereniging benadrukt dat het „gelukkig” gaat om transacties van een paar jaar terug en dat in de tussentijd al verschillende maatregelen zijn genomen om witwassen te voorkomen. In Nederland houden zich bij banken op dit moment naar schatting 8000 medewerkers fulltime bezig met de strijd tegen het witwassen.

Volgens de gelekte documenten zou de Poolse dochter van ING zijn klanten jarenlang geholpen hebben dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen. Ook andere banken zoals HSBC, Standard Chartered en Deutsche Bank worden in de documenten genoemd. De Amerikaanse antiwitwasautoriteit FinCen waarschuwde in 2017 in een geheim rapport voor het zogenoemde Moscow Mirror Network, dat was opgezet om tientallen miljarden roebels naar het Westen te sluizen.

Volgens de NVB tonen de documenten aan dat de strijd tegen witwassen alleen „gewonnen kan worden” als publieke en private partijen nauw samenwerken en hun inspanningen goed op elkaar afstemmen. „De urgentie daarvan is onverminderd groot”, zegt NVB-voorzitter Chris Buijink.

Hij is blij met de stappen die in Nederland zijn gezet. Ook hoopt hij op een spoedige behandeling in de Tweede Kamer van de voorstellen uit het Plan van aanpak witwassen van ministers Wopke Hoekstra en Ferd Grapperhaus, die gegevensuitwisseling onderling mogelijk moet maken. Ook door gebruik te mogen maken van BSN-nummers en andere persoonsgegevens zouden banken beter uitgerust zijn in de witwasstrijd.