Banken verstrekken minder hypotheken

De hypotheekverstrekking door banken loopt weer terug. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) komt dat onder andere door de krapte op de woningmarkt, waardoor veel mensen worden ontmoedigd om een huis te kopen. Ook ervaren banken concurrentie van andere hypotheekverstrekkers zoals verzekeraars, en zijn er maatregelen ingevoerd om hypotheekschulden te verminderen.

Eind maart hadden de banken in totaal voor 527 miljard euro aan hypotheken uitstaan. De hypotheekverstrekking door banken daalde die maand met 650 miljoen euro oftewel met 0,1 procent. Vergeleken met een jaar eerder was nog wel sprake van een plusje, van 0,1 procent. Maar dat is in historisch perspectief erg laag, benadrukt DNB.

In de jaren zestig en zeventig schommelde de jaargroei van door banken verstrekte hypotheken nog tussen de 9 en 27 procent. Na onder meer de tweede oliecrisis in 1979 stabiliseerde de groei op een lager niveau om vanaf begin jaren negentig weer fors aan te trekken tot de aanvang van de financiële crisis in 2007. Daarna werd de groei redelijk beperkt. Van 2013 tot en met 2016 was op jaarbasis zelfs sprake van krimp.