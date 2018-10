Banken stijgen in lagere Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is donderdag lager geëindigd. Beleggers namen opnieuw wat winst na de recente sterke opmars. De banken en verzekeraars waren echter in trek dankzij de stijgende rentes op Amerikaanse staatsobligaties. De andere beurzen in het Verre Oosten gingen ook overwegend omlaag.

De Nikkei-index in Tokio sloot 0,6 procent in de min op 23.975,62 punten. De verzekeraars Dai-ichi Life Holdings en T&D Holdings stegen tot 3,8 procent. De banken Sumitomo Mitsui Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group dikten tot 3,1 procent aan. De Amerikaanse obligatierentes liepen op tot het hoogste niveau in zeven jaar nadat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell liet weten nog lang niet klaar te zijn met het opschroeven van de rente.

Toyota klom 0,6 procent. De automaker gaat met telecomconcern Softbank (plus 1,3 procent) samenwerken op het gebied van zelfrijdende auto’s. Honda won 0,2 procent. De autofabrikant neemt voor 2,75 miljard dollar een belang van 5,7 procent in Cruise, de divisie die is gericht op zelfrijdende voertuigen van het Amerikaanse General Motors.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,9 procent lager. De Kospi in Seoul leverde 1,5 procent in na mediaberichten over een mogelijke renteverhoging door de Bank of Korea deze maand. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water met een plus van 0,4 procent, dankzij koerswinsten van de Australische banken.

De beursgraadmeters in India en Indonesië gingen stevig omlaag door de aanhoudende stijging van de Amerikaanse dollar. Op het Chinese vasteland zijn de beurzen de hele week gesloten vanwege een nationale vakantie.