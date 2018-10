„Banken stellen investeringen te mooi voor”

Nederlandse banken als ING, ABN AMRO en Rabobank stellen investeringen in palmoliebedrijven ten onrechte voor als groene investering. Daardoor steken particuliere beleggers hun geld niet in een duurzaam fonds, maar zijn ze geldschieters voor de kap van tropisch regenwoud. Dat blijkt uit onderzoek van SOMO in opdracht van Milieudefensie.

ABN AMRO biedt 56 beleggingsfondsen aan die in palmoliebedrijven investeren. Bij Rabobank zijn dat er 61 en bij ING 85. Sommige van die fondsen worden zelfs als duurzaam omschreven, terwijl de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd niet aan het duurzaamheidsbeleid van de banken voldoen.

Campagneleider van Milieudefensie Rolf Schipper is geschrokken van de uitkomst van het onderzoek. Hij noemt het gedrag van de drie banken „ronduit schandalig”. Milieudefensie wil dat de overheid met regelgeving ervoor zorgt dat banken openheid geven over de duurzaamheid van leningen en beleggingen. „Uiteindelijk moet in de wet geregeld worden dat ons geld alleen terecht mag komen bij bedrijven en projecten die bijdragen aan een betere wereld voor mens, dier en milieu.”

Milieudefensie roept de banken verder op het voorbeeld van verzekeraar Aegon Nederland te volgen. Dat bedrijf besloot deze maand al zijn geld uit de palmolie-industrie weg te halen.