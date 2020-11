Banken: risicogroep bij aflossingsvrije hypotheek geslonken

De groep Nederlanders die door een aflossingsvrije hypotheek grote financiële risico’s loopt, is geslonken. Dat concluderen banken twee jaar na de start van een campagne voor het aflossen van deze hypotheken. Toch baart het de kredietverstrekkers zorgen dat een aanzienlijk deel van de huiseigenaren nog geen maatregelen treft, terwijl ze wel degelijk in de betalingsproblemen kunnen komen.

Aflossingsvrije hypotheken, waarbij huishoudens alleen rentelasten betaalden, waren lange tijd populair. Hypotheekverstrekkers begonnen in 2018 echter een campagne om klanten te wijzen op mogelijke problemen die kunnen ontstaan na de afloop van de hypotheek. Een mogelijke stijging van de maandlasten zou dan namelijk bij sommigen onhoudbaar worden.

Het percentage klanten met een aflossingsvrije hypotheek dat mogelijk grote risico’s loopt op betalingsproblemen bedraagt volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 5,9 procent van het totaal. Dat was twee jaar geleden nog 8 procent. De groep waar dit risico slechts gering was, groeide juist van 70 procent naar 84 procent.

Kredietverstrekkers zijn inmiddels bij bijna 144.000 klanten met een aflossingsvrije hypotheek nagegaan of ze ook in de toekomst hun maandlasten kunnen dragen. Bij 31 procent was actie nodig. Van die groep hebben tot nog toe 10.000 huishoudens maatregelen getroffen, aldus de NVB.

Problemen bij aflossingsvrije hypotheken kunnen ontstaan aan het einde van de termijn voor de lening. Klanten moeten dan aflossen of een nieuwe hypotheek afsluiten. In dat geval kunnen de maandlasten flink stijgen, omdat bij een verlenging van de hypotheek minimaal 50 procent van de marktwaarde van de woning moet worden afgelost.

Daar komt bovenop dat de hypotheekrenteaftrek komt te vervallen na dertig jaar. Bovendien gaan heel wat klanten met een aflossingsvrije hypotheek binnen afzienbare tijd met pensioen, waardoor hun inkomen kan dalen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) schatte vorig jaar in dat zo’n 2,7 miljoen huishoudens een volledige of deels aflossingsvrije hypotheek hadden. Dat kwam neer op een totaalbedrag van 310 miljard euro aan aflosvrije hypotheekschuld.