‘Banken pleiten voor gebruik digitale identiteit’

Banken willen klanten beter van dienst zijn door een volledige digitalisering. Om dat te verwezenlijken, is een zogeheten ‘digitale identiteit’ nodig die identiteitsfraude tegengaat. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een rapport over de toekomstige digitalisering en de rol van banken hierin, dat zij vrijdag aanbiedt aan minister Hoekstra van Financiën.

De NVB stelt dat door het inzetten van de zogeheten „e-Identity”, een soort digitaal paspoort, consumenten en bedrijven er beter op kunnen vertrouwen dat degene met wie zij virtueel contact hebben, daadwerkelijk degene is die hij zegt te zijn. Ook zou de digitale identiteit overal in Europa te gebruiken moeten zijn.

De vereniging ziet digitalisering als bepalend voor toekomstige welvaart en welzijn in Nederland en wil dat de overheid daar prioriteit aan geeft. Zo wordt de Nederlandse samenleving volgens de NVB „weerbaarder” en kunnen banken hun klanten in moeilijke tijden, zoals de coronacrisis, beter van dienst zijn bij volledige digitalisering.

Bovendien zegt de bankenvereniging in het rapport onder meer dat de minister meer aandacht zou moeten besteden aan digitale vaardigheden in het onderwijs. Ook ziet de NVB graag dat de huidige Europese wetgeving zich meer gaat richten op digitalisering.