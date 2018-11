Banken nog steeds schuldig aan overkreditering

Banken en andere kredietaanbieders verstrekken nog steeds wel eens leningen die klanten helemaal niet kunnen dragen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is sprake van overkreditering en dat is verboden. De toezichthouder ziet op dit punt onvoldoende verbetering en sluit maatregelen daarom niet uit.

De financiële waakhond heeft meer aanmerkingen op de dienstverlening van banken. De AFM waarschuwt er bijvoorbeeld al een tijdje voor dat leningen waarop amper wordt afgelost, niet in het belang zijn van de klant. Ook is er ruimte voor verbetering bij automatische beleggingsdiensten. Banken zouden hun klanten beter moeten ondervragen over hun bereidheid om risico’s aan te gaan.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) benadrukt dat de sector de onderzoeksconclusies komende tijd zal oppakken. „De sector werkt hard aan het versterken van vertrouwen en aan het centraal stellen van het klantbelang. Maar we zijn er nog niet. De gebeurtenissen dit jaar motiveren banken om het in alle opzichten nóg beter te doen”, aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.

Een peiling in opdracht van de brancheorganisatie wijst uit dat het vertrouwen in banken de laatste tijd redelijk stabiel is. De hoge boetes voor Rabobank en ING wegens nalatigheid bij het voorkomen van witwassen en ophef over beloningen in de sector zorgden ervoor dat het vertrouwen dit jaar tijdelijk terugliep, maar later herstelde het sentiment weer. Voor het vertrouwensonderzoek zijn 12.000 consumenten ondervraagd door bureau Ipsos.