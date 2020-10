‘Banken moeten voorbereid zijn op betalingsproblemen consument’

Banken en andere geldverstrekkers moeten zich beter voorbereiden op klanten die mogelijk in financiële problemen terecht komen, omdat het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Die oproep herhaalt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De toezichthouder raadt geldverstrekkers aan om te zorgen voor voldoende capaciteit en mogelijkheden tot opschalen, om een toestroom van consumenten met betalingsproblemen aan te kunnen.

De afgelopen maanden hebben geldverstrekkers ruim 30.000 betaalpauzes verleend aan klanten met betalingsproblemen. Door de aanhoudende crisis worden dat er mogelijk veel meer. Ook kunnen klanten die uitstel van betaling hebben gekregen mogelijk hun betalingen niet hervatten.

De AFM verwacht van banken en andere geldverstrekkers dat ze samen met consumenten kijken hoe de financiële problemen het best kunnen worden aangepakt. Daarbij is het volgens de waakhond bijvoorbeeld van belang dat klanten met gelijkwaardige problemen, gelijk worden behandeld.