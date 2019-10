‘Banken moeten no-dealbrexit niet afwachten’

Banken riskeren chaos door niet snel genoeg in te spelen op een eventuele no-dealbrexit. Dat stelt voorzitter Jose Manuel Campa van de Europese bankautoriteit in een interview met persbureau Bloomberg.

Volgens hem hebben veel in het Verenigd Koninkrijk gevestigde banken wel nieuwe bedrijfsonderdelen opgezet op het Europese vasteland, maar wordt tot het laatste moment gewacht met het verplaatsen van personeel daarheen. De baas van de belangrijkste toezichthouder voor de bankensector in de Europese Unie begrijpt dat het verhuizen van medewerkers veel impact voor hen heeft, maar afwachten is niet goed voor de financiële stabiliteit.

Met nog drie weken te gaan tot de deadline lijkt een akkoord van Londen met de Europese Unie over de voorwaarden van een uittreding steeds onwaarschijnlijker. Voorzitter van de ook in Londen gevestigde Franse bank Société Générale, Lorenzo Bini Smaghi, noemde een no-dealbrexit een enorm risico dat kan leiden tot een wereldwijde recessie.