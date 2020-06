Banken lenen bij ECB 1,3 biljoen euro via speciaal crisisloket

De Europese Centrale Bank heeft banken in totaal 1300 miljard euro uitgeleend via een speciaal programma om in crisistijd de kredietverlening op gang te houden. Bij de eerste mogelijkheid om in te tekenen voor de zeer gunstige leningen, meldden zich 742 banken.

De leningen, die via het zogeheten TLTRO-programma worden verstrekt, zijn voor de banken spotgoedkoop. Onder bepaalde voorwaarden hanteert de ECB een negatieve rente van 1 procent, wat betekent dat banken geld toe krijgen op het krediet.

Met de goedkope leningen wil de centrale bank van de eurozone ervoor zorgen dat banken nog voldoende krediet in de economie pompen gedurende de coronacrisis. Het is de bedoeling dat banken het geld gebruiken voor leningen aan de ‘reële economie’, oftewel aan bedrijven en huishoudens.