„Banken investeren in foute wapenleveranciers”

ING, ABN AMRO en Van Lanschot investeren nog steeds in „foute” wapenleveranciers. Dat stellen de organisaties achter de Eerlijke Bankwijzer in een nieuw rapport. In totaal gaat het om bijna 650 miljoen euro in dertien bedrijven die wapens leveren aan landen die mensenrechten schenden.

De drie financiële instellingen investeren in grote bedrijven als Raytheon, Boeing, General Dynamics en andere. Zij leveren gevechtsvliegtuigen, tanks en bommen aan onder meer Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die op dit moment betrokken zijn bij de oorlog in Jemen. Ook aan India, Pakistan en Tsjaad wordt geleverd.

Uit het onderzoek blijft dat ING 510 miljoen euro investeert in tien wapenbedrijven. ABN investeert 102 miljoen euro in negen bedrijven en Van Lanschot 31 miljoen euro in zes bedrijven. Rabobank, Volksbank, NIBC en Triodos investeren niet in de onderzochte wapenbedrijven.

De bankwijzer is een initiatief van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, World Animal Protection en PAX.

De Nederlandse banken stopten vorig jaar hun samenwerking met de bankwijzer. Ze zijn ontevreden over de kwaliteit van de rapporten, onder meer omdat onderzoek en meningen door elkaar zouden lopen. „De bankwijzer geeft daardoor geen eerlijk beeld van de stand van zaken in de sector”, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) destijds.