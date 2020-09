„Banken hebben nog voldoende buffers om crisis te doorstaan”

De Nederlandse banken hebben nog voldoende buffers om problemen met faillissementen wegens de coronacrisis door te komen.

De financiële instellingen hebben genoeg reserves om zes maanden lang zware omzetverliezen te dragen, meldt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van een analyse. Zelfs wanneer de verliezen een jaar lang aanhouden kunnen de banken overleven, maar dan teren ze wel flink in op de buffers.

Het CPB verwacht dat het aandeel van bedrijven dat het komende jaar failliet gaat vooral toeneemt in de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie. De blootstelling van de Nederlandse banken aan die sectoren is relatief beperkt. Een groot deel van de kredietverliezen van banken wordt gedreven door blootstelling aan de handelssector en industrie. Wanneer de coronacrisis zwaar toeslaat in die sectoren kunnen ook de problemen voor banken snel toenemen.

Er zijn ook maatregelen ingevoerd door de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) voor banken om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Die zijn niet meegenomen in de analyse van het CPB. Zo hoeven banken minder snel verlies te nemen. Ook is de buffereis van banken verlaagd om kredietverlening te ondersteunen. Daarnaast zijn dividendbetalingen van banken op aanraden van toezichthouders tot nader order opgeschort. De winsten die banken maken komen daardoor ten goede aan hun kapitaalpositie.