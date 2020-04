Banken gaven al 105.000 bedrijven lucht in crisistijd

Nederlandse banken hebben inmiddels zo’n 105.000 bedrijven bijgestaan in crisistijd, bovenop de maatregelen die door de overheid zijn genomen om de impact van het rondwarende virus het hoofd te bieden. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is met de hulp aan ondernemers tot nu toe 5,4 miljard euro gemoeid.

Aan de meeste bedrijven die zich bij de banken meldden, werd op grote schaal uitstel van betalingsverplichtingen verleend. Meer dan 99.000 bedrijven kregen een betaalpauze van een half jaar. Daarmee is volgens de banken 2,4 miljard euro gemoeid.

Verder konden ondernemers ook voor meer kredietruimte aankloppen bij de banken. Via de verruimde regeling voor mkb-kredieten zijn afgelopen week tot 1000 ondernemingen voorzien van extra krediet, die onder normale omstandigheden niet via de banken gefinancierd zouden kunnen worden. De NVB verwacht de komende tijd dat het aantal aanvragen met duizenden zal oplopen.

Ook voor de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) voor het mkb en grootbedrijf staan ondernemers in de rij. Met die regeling kunnen bedrijven een lening van de bank krijgen tot maximaal 150 miljoen euro per onderneming, waarvoor de overheid voor 80 of 90 procent garant staat.

Verder meldt de NVB dat ook zo’n 14.000 consumenten bij banken een betaalpauze hebben geregeld voor de aflossing van hun hypotheek. In de meeste gevallen gaat het om uitstel van verplichtingen van een tot en met drie maanden.

Met nog eens 3500 huishoudens is een betaalregeling getroffen op een ander soort lening. De NVB benadrukt dat banken voor particuliere klanten meer kunnen doen. Daarvoor zouden particulieren met kredietverstrekkers in overleg moeten gaan.