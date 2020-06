Banken en verzekeraars zetten AEX lager

De Europese aandelenbeurzen verloren dinsdag opnieuw terrein. Een forse daling van de Duitse export zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later op de dag begint. Op het Damrak stonden de banken en verzekeraars onder druk na de recente opmars in de financiële sector.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent in de min op 561,17 punten. De MidKap raakte 2,3 procent kwijt tot 775,15 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 1,5 procent. De DAX in Frankfurt verloor 1,7 procent na een daling van 24 procent van de Duitse export in april.

De banken en verzekeraars ING, ABN AMRO en ASR stonden onderaan in de AEX met verliezen tot 4,3 procent. Ook olie- en gasbedrijf Shell (min 3,5 procent) behoorde tot de staartgroep. Uitzendconcern Randstad verloor ruim 2 procent. Volgens brancheorganisatie ABU is de vraag naar uitzendkrachten wederom hard gedaald door de coronacrisis. Biotechnologiebedrijf Galapagos ging aan kop met een winst van 1,4 procent.

In de MidKap staakte luchtvaartcombinatie Air France-KLM de recente sterke opmars en zakte 6,6 procent, ondanks het nieuws dat Frankrijk in totaal 15 miljard euro heeft gereserveerd voor steun aan de luchtvaartindustrie die hard wordt geraakt door de coronacrisis.

Basic-Fit daalde 2,6 procent in de MidKap. De sportscholenuitbater heeft ruim 133 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Met het geld wil het bedrijf de balans versterken en zijn groeistrategie doorzetten. Topman en medeoprichter René Moos liet eerder al weten via zijn investeringsfonds AM Holding voor ongeveer 5 miljoen euro aan nieuwe aandelen te kopen.

BP verloor 2 procent in Londen. De Britse oliereus gaat 10.000 banen schrappen als gevolg van de daling van de vraag naar olie vanwege de virusuitbraak. Dat is zo’n 14 procent van het totale personeelsbestand van BP. British American Tobacco (BAT) zakte ruim 3 procent. De tabaksfabrikant verlaagde zijn omzetverwachting als gevolg van de coronacrisis. In Frankfurt daalde Lufthansa 3 procent. Lufthansa-dochter Austrian Airlines krijgt voor 450 miljoen euro steun van Oostenrijk.

De euro was 1,1262 dollar waard, tegen 1,1299 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent minder op 37,28 dollar. Brentolie zakte 1,8 procent in prijs tot 40,07 dollar.