Banken en bedrijven Suriname in staking tegen nieuwe wet

Zes Surinaamse banken hebben dinsdag uit protest tegen een nieuwe wet over het betalingsverkeer hun deuren gesloten. Ze hebben dit gedaan op advies van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV). Dat heeft Eblein Frangie, voorzitter van de SVB, gezegd.

De twee grootste bedrijfslevenorganisaties in Suriname hebben zich dinsdagmiddag solidair getoond met de banken door hun leden op te roepen woensdag ook in staking te gaan. De aanname van een nieuwe wet die het gebruik van buitenlandse valuta, zoals de euro en de Amerikaanse dollar sterk inperkt, zorgt sinds het weekend voor veel onrust bij onder andere banken, vakbonden, aannemers, verzekeringsbedrijven en wisselkantoren.

De wet heeft als doel de waarde van de Surinaamse dollar te versterken. Critici zijn het wel eens met het doel van de nieuwe wet, maar ze hebben grote twijfels of dat met de strenge regels ook bereikt zal worden. Ze vrezen voor grote nadelige gevolgen. Daarnaast zijn ze boos dat de wet is behandeld zonder overleg met hen.

Frangie, ook bankdirecteur, verwacht dat de banken ook woensdag gesloten zullen zijn. „Pas als wij rechtsingang hebben gevonden door het indienen van een kort geding of als de president de wet intrekt, gaan we weer open”, aldus Frangie die zich realiseert dat de staking problemen oplevert voor veel klanten. Volgens hem vindt 60 tot 70 procent van de handelingen op de bank handmatig plaats. Deze liggen dus stil. „Het is lastig, maar nu de president door wil gaan met de wet, moeten we het via de harde lijn spelen.”

Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten, heeft begrip voor de staking. Hij ziet de actie van de banken en de andere bedrijven als steun voor de burgers die vanwege het coronavirus niet kunnen gaan demonstreren.