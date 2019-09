Banken en Apple-leveranciers stuwen Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is woensdag opnieuw met winst gesloten. De Japanse banken bleven profiteren van de stijgende rendementen op de obligatiemarkten. Ook waren de Japanse toeleveranciers van Apple in trek na de onthulling van drie nieuwe iPhones door de Amerikaanse technologiegigant. De daling van de Japanse yen bleef daarnaast steun bieden aan de exportbedrijven.

De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent in de plus op 21.597,76 punten. De Japanse megabanken Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group en Mitsubishi UFJ Financial Group dikten tot 4,4 procent aan. De stijging van de obligatierendementen maakt het voor Japanse banken gemakkelijk om geld te verdienen met kredietverstrekking. Automakers Honda en Subaru, die veel omzet halen buiten Japan, profiteerden van de goedkopere yen en stegen 3,7 procent en 2,3 procent.

De Japanse Apple-leveranciers Minebea Mitsumi, Alps Alpine en Murata Manufacturing kregen er tot 3,6 procent bij. Het aandeel Apple won op Wall Street ruim 1 procent na de jaarlijkse presentatie van nieuwe producten. Ook andere bedrijven die onderdelen leveren aan Apple gingen omhoog. In Taiwan klom Largan Precision 3,3 procent en in Zuid-Korea steeg LG Display 3,9 procent.

In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,4 procent in de min en in Hongkong ging de Hang Seng-index 1,7 procent vooruit. De Kospi in Seoul boekte een winst van 0,8 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent.