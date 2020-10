Bankbeleid: vrouwenrechten en aanpak taksontwijking kunnen beter

Bij het merendeel van de Nederlandse banken, waaronder de drie grootbanken, is beleid voor aanpak van belastingontwijking door klanten en inzet voor vrouwenrechten nog ontoereikend. Veel banken verbeterden weliswaar hun klimaatbeleid, maar nog onvoldoende, wordt gesteld in beleidsonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.

Het beleid op duurzaamheid van de grootste banken in Nederland, onder meer ABN AMRO, ING en Rabobank, is in de afgelopen twee jaar fors verbeterd. Dit geldt echter niet voor Van Lanschot.

De Volksbank, met dochter ASN, en Triodos hebben ook in 2020 het beste bankbeleid op duurzaamheid van alle onderzochte banken. Voor het eerst is fintech-bank Bunq opgenomen in de Eerlijke Bankwijzer.

Vrijwel alle banken verbeterden in de afgelopen twee jaar hun beleid voor mensenrechten, klimaat en mijnbouw. Het beleid van ING loopt achter in vergelijking met ABN Amro en Rabobank voor onder meer wapens, mensenrechten, arbeidsrechten, gezondheid en olie & gas. Van Lanschot voerde nauwelijks beleidsverbeteringen door.

Vijf banken, waaronder de drie grootbanken ABN Amro, ING en Rabobank, hebben nog onvoldoende beleid om belastingontwijking tegen te gaan. Zes van de acht onderzochte banken schieten ook tekort in hun beleid om discriminatie van vrouwen bij bedrijven waarin de banken investeren aan te pakken, vrouwenparticipatie in de top van bedrijven te bevorderen en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

„Goed dat vrijwel alle onderzochte banken in de afgelopen twee jaar hun beleid voor duurzaamheid verbeterden. Aanpak van belastingontwijking en inzet voor gelijke rechten van vrouwen kan veel beter. Ook moeten banken hun inzet voor klimaat en dierenwelzijn verder vergroten. Voor alles geldt: breng goed beleid ook in praktijk! Uiteindelijk draait het erom dat banken geen kwaad meer doen aan mens, dier en milieu via hun investeringen in bedrijven,” aldus Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer.