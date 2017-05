„Bank terughoudend met negatieve spaarrente”

Nederlandse banken zijn er „terughoudend” mee om spaarders rente te laten betalen over hun spaargeld. Dat constateerde directeur Jan Sijbrand van De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag op een persbijeenkomst over de financiële sector.

Volgens de toezichthouder had de spaarrente nu al negatief kunnen zijn, als een vergelijking wordt getrokken met de rentetarieven die tegenwoordig bijvoorbeeld op de zakelijke markt worden gehanteerd. Dat dit nog niet is gebeurd komt volgens Sijbrand omdat banken een negatieve spaarrente toch nog een vreemd idee vinden.

Voorspellingen over de ontwikkeling van de spaarrente kan de DNB-directeur niet doen. Hij merkt wel dat er elders in Europa al enkele aanbieders zijn die de gok hebben gewaagd en uitproberen hoe klanten op zo’n negatieve spaarrente reageren. Dit is in Nederland nog niet gebeurd. Hier heeft Triodos Bank zijn spaarrente vorige maand wel tot nul teruggebracht.