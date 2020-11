Bank of England verwacht economische krimp in slotkwartaal

De Britse centrale bank is negatiever geworden over de economie van het Verenigd Koninkrijk. De Bank of England denkt dat die krimpt in het laatste kwartaal van dit jaar. Daarmee zou de krimp van de Britse economie als geheel in 2020 op 11 procent uitkomen. Volgend jaar zou daar een groei van 7,25 procent op volgen.

Vanwege de moeilijke economische situatie hield de Bank of England zijn belangrijkste rentetarief gelijk op 0,1 procent. Ook verhoogde de centrale bank zijn opkoopprogramma voor staatsleningen en bedrijfsobligaties. Volgend jaar wordt voor 875 miljard pond, omgerekend ongeveer 970 miljard euro, aan leningen opgekocht. Daarmee wil de Bank of England de economie aanwakkeren tijdens de coronacrisis en na het einde van de overgangsperiode na de brexit.

Mede door die brexit rekent de Bank of England erop dat de inflatie na de winter scherp zal stijgen. Over twee jaar verwacht de centrale bank een inflatie van 1,95 procent, een jaar later zou de geldontwaarding 2,05 procent bedragen. Daarmee zou het doel van de bank van rond de 2 procent worden gehaald, waardoor de rente weer omhoog kan.

Er zijn echter nog de nodige risico’s voor de economie. De Bank of England herhaalde alles te doen wat nodig is om de economie te ondersteunen.