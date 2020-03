‘Bank of England moet snel handelen vanwege virus’

De Bank of England (BoE) moet mogelijk snel de economische gevolgen van het nieuwe coronavirus aanpakken. Dat heeft aanstaand centralebankhoofd Andrew Bailey gezegd bij een hoorzitting in het Britse parlement. Tegelijkertijd meent hij dat het belangrijk is dat de BoE maatregelen coördineert met de Britse regering.

Bailey volgt halverwege deze maand Mark Carney op als gouverneur van de Britse centrale bank. De hoorzitting in het Lagerhuis was de eerste keer dat hij in zijn nieuwe rol sprak. Bailey meent dat het virus gevolgen kan hebben voor de bevoorrading van bedrijven en dat die daarom steun moeten krijgen. Met name voor kleinere bedrijven kan dat volgens hem snel noodzakelijk worden.

Op de financiële markten wordt steeds meer rekening gehouden met een extra tussentijdse rentestap van de BoE nog voor de volgende beleidsvergadering eind deze maand. De centrale banken van onder meer de Verenigde Staten, Canada en Australië besloten daar de afgelopen dagen al toe.

Bij zijn laatste rentebesluit, in januari, liet de Britse centrale bank het belangrijkste rentetarief nog ongemoeid op 0,75 procent. Volgens de BoE was een renteverlaging toen nog niet nodig na een verbetering van het ondernemersvertrouwen na de grote overwinning van premier Boris Johnson bij de verkiezingen in december. Daardoor was de onzekerheid over de brexit afgenomen.