Bank of England laat rente onveranderd

De Britse centrale bank handhaaft het belangrijkste rentetarief op 0,75 procent. Deze beslissing werd alom verwacht op de financiële markten. Het besluit om de rente onveranderd te laten werd unaniem genomen door de beleidsmakers bij de Bank of England (BoE).

In augustus vorig jaar krikte de BoE de rente voor het laatst op, met een kwart procentpunt. De centrale bank maakt nu al langere tijd een pas op de plaats in verband met de aanhoudende onzekerheid over de brexit. Volgens de BoE zitten de brexitperikelen wel de inflatie-ontwikkeling in de weg. Die pakt naar verwachting zwakker uit dan verwacht.

Volgens de BoE-notulen kunnen politieke gebeurtenissen leiden tot een nieuwe periode van onzekerheid. Als deze periode te lang aanhoudt, kan de centrale bank mogelijk overgaan tot een renteverlaging. Dit als het Britse inflatiedoel te ver uit het zicht dreigt te verdwijnen.

De Britse premier Boris Johnson blijft volhouden dat de Britten de EU op 31 oktober zullen verlaten, ongeacht een deal of niet. Het Britse parlement probeert voor die beslissing te gaan liggen en eist uitstel. Volgens de BoE staat het lot van de Britse economie op het spel.

Uit de notulen valt op te maken dat beleidsmakers zich toch wel schrapzetten voor verlenging van de brexitdeadline. Ook werd herhaald dat er geen eenduidig antwoord is op een no-dealbrexit. Die is onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van vraag, aanbod en wisselkoers van het Britse pond.

De BoE houdt voor het lopende kwartaal rekening met een economische groei van 0,2 procent tegen een eerdere prognose van 0,3 procent in augustus. De onzekerheid belemmert ook de productiviteit van regionale bedrijven.