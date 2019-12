Bank of England laat rente ongemoeid

De Britse rente blijft onveranderd. Dat maakte de Bank of England (BoE) bekend. De beslissing was evenals in november niet unaniem. Twee van de negen beleidsmakers van de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk waren tegen de beslissing.

Het belangrijkste rentetarief van de BoE blijft 0,75 procent. Onzekerheid over de brexit drukte de voorbije maanden op de economische groei. Dit zit het inflatiedoel van 2 procent in de weg. In augustus verhoogde de BoE met een kwart procentpunt en sindsdien heeft het Britse centralebankenbestuur geen wijzigingen meer doorgevoerd.