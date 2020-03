Bank of England komt met renteverlaging om coronavirus

De Bank of England (BoE) heeft zijn belangrijkste rentetarief verlaagd om de schadelijke economische gevolgen van de verspreiding van het nieuwe coronavirus te verzachten. Dat maakte de Britse centrale bank bekend na een speciale bijeenkomst. De rente wordt met een half procentpunt verlaagd naar 0,25 procent. Daarnaast komt de BoE met een nieuw financieringsplan voor kleine en middelgrote bedrijven.

Beleidsmakers van de BoE stemden unaniem in met de maatregelen. Volgens de centrale bank kan een lagere rente het vertrouwen onder consumenten en bedrijven ondersteunen, nu die door de virusuitbraak onder druk staat. Het verlaagde tarief moet er ook voor zorgen dat huishoudens en ondernemers voldoende toegang hebben tot krediet.

Het is de eerste keer sinds augustus 2016 dat de Britten de rente verlagen. De centrale bank maakte de beslissing nog voor het officiële rentebesluit later deze maand bekend, waarmee de BoE het voorbeeld volgde van de Amerikaanse Federal Reserve. De centralebankenkoepel in de Verenigde Staten verlaagde vorige week de rente tussentijds wegens de economische risico’s die het coronavirus met zich meebrengt. Donderdag is er een rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). Mogelijk komt de ECB ook met steunmaatregelen vanwege het virus.