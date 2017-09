Bank of England handhaaft rentetarief

De Bank of England (BoE) houdt het belangrijkste rentetarief zoals verwacht op 0,25 procent. Ook het pakket stimuleringsmaatregelen werd gehandhaafd. Dat heeft de Britse centrale bank besloten tijdens zijn beleidsvergadering.

Twee van de negen leden tellende commissie van de Bank of England stemden vóór een verhoging. Ook daar werd al op gerekend. De laatste rentewijziging was een verlaging in augustus vorig jaar. Daarmee wilde de centrale bank de economische gevolgen van de brexit opvangen.

De rente in groot-Brittannië is al een decennium niet meer verhoogd en marktvolgers keken dan ook vooral uit naar aanwijzingen voor het toekomstige rentebesluit. De BoE liet doorschemeren dat de stimuleringsmaatregelen in de nabije toekomst mogelijk worden afgebouwd. De centrale bank laat normaliter weinig los over toekomstige rentewijzigingen.

De waarde van het Britse pond ging na de aankondiging flink omhoog. De markt lijkt de aanwijzing te interpreteren als een voorschot op een renteverhoging, mogelijk al bij de volgende gelegenheid daartoe in november.