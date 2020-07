Bank of America zet ook miljarden opzij voor slechte leningen

Bank of America heeft in het tweede kwartaal nog eens 4 miljard dollar opzij gezet om verliezen op slechte leningen op te vangen door de coronacrisis, in navolging van andere grote banken in de Verenigde Staten die eveneens miljarden extra hebben vrijgemaakt. Daardoor ging de winst van de Amerikaanse bank in vergelijking met een jaar eerder fors omlaag.

De nettowinst kwam uit op 3,5 miljard dollar tegen 7,3 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2019. In totaal heeft Bank of America nu een stroppenpot voor leningen die mogelijk niet worden afgelost van meer dan 21 miljard dollar. Branchegenoten JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo maakten deze week bekend ook miljarden extra te reserveren voor eventuele kredietverliezen.

De baten van Bank of America daalden naar 22,3 miljard dollar van 23,1 miljard dollar een jaar eerder. Dat kwam vooral door lagere rente-inkomsten. Wel deed de bank goede zaken met zijn activiteiten op de financiële markten, met het zakenbankieren en handel in aandelen en obligaties.

Zakenbank Morgan Stanley zag de winst juist stijgen tot 3,2 miljard dollar van 2,2 miljard dollar een jaar terug. De Amerikaanse bank profiteerde van de toegenomen handelsactiviteit op de beurzen en de stijgende koersen op de financiële markten. Het gaat daarbij om het begeleiden van uitgiftes van aandelen en obligaties door bedrijven en handel in aandelen en schuldpapier. De reserves voor slechte leningen werden met 239 miljoen dollar vergroot.