Bank of America stopt met naam Merrill Lynch

Bank of America stopt bij zijn zakenbank met de naam ‘Merrill Lynch’. Dat heeft het financiële concern aangekondigd. Dit onderdeel van de bank gaat ‘BofA Securities’ heten, terwijl de vermogensbeheeractiviteiten worden hernoemd tot ‘Merrill’.

De grote Amerikaanse bank kocht zijn vroegere branchegenoot Merrill Lynch tijdens de financiële crisis ruim tien jaar terug. Merrill Lynch stond toen op het punt van omvallen en werd door Bank of America behoed voor faillissement. Na de afronding van de overname koos de bank er in 2009 voor om de naam Merrill Lynch als merk te behouden.

Bank of America Merrill Lynch is daardoor al jaren een bekende naam in de financiële wereld. Analisten en beleggers gebruiken ook vaak de afkortingen BoFAML of BAML. De keuze om toch van die naam af te stappen is onderdeel van een bredere nieuwe marketingstrategie. Topman Brian Moynihan probeert sinds vorig jaar om het imago van de bank op te vijzelen en meer los te koppelen van erfenissen van de financiële crisis.