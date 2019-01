Bank of America boekt recordwinst

Bank of America heeft in het vierde kwartaal van 2018 een recordwinst behaald. Het grote Amerikaanse financiële concern deed met name met zijn dienstverlening aan consumenten en bedrijven goede zaken, geholpen door meer kredietverstrekking en de stijgende rente in de Verenigde Staten. Wel gingen de inkomsten uit de obligatiehandel omlaag door de onrust op de financiële markten.

De bank boekte een nettowinst van 7,3 miljard dollar, tegen 2,4 miljard dollar een jaar eerder. Destijds moest het concern een miljardenlast nemen vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen.

De baten gingen met 11 procent omhoog tot 22,7 miljard dollar. Bij de consumententak steeg de winst met ruim de helft naar 3,3 miljard dollar. Ook met vermogensbeheer en internationaal bankieren werd meer verdiend.

Over heel 2018 zette Bank of America een nettowinst in de boeken van 28,1 miljard dollar, tegen 18,2 miljard dollar een jaar eerder. Topman Brian Moynihan verklaarde trots te zijn op de recordresultaten van het concern.

Zakenbank Goldman Sachs meldde voor het vierde kwartaal een nettowinst van meer dan 2,5 miljard dollar. Een jaar eerder werd een verlies geleden van 1,9 miljard dollar vanwege een grote last voor de belastinghervormingen in de VS. Ook Goldman Sachs had in de afgelopen periode te kampen met lagere inkomsten uit de handel in obligaties, grondstoffen en valuta’s, terwijl bij de aandelenhandel de baten stegen. Verder wist de Amerikaanse bank fors meer te verdienen met het adviseren bij fusies en overnames.

In heel 2018 werd door Goldman Sachs een winst behaald van 10,5 miljard dollar, op inkomsten van 36,6 miljard dollar.