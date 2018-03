Bank Nordea zet Facebook op strafbank

De grote Scandinavische bank Nordea koopt voorlopig geen nieuwe aandelen Facebook meer in voor zijn duurzame portfolio. De in Stockholm gevestigde bank reageert daarmee op de ophef rond Facebook naar aanleiding van de onthullingen over het sociale netwerk.

Het aandeel Facebook verloor deze week al 9 procent van zijn waarde. Volgens het hoofd van de tak voor duurzame beleggingen, Sasja Beslik, hangt ook nog eens het risico van strengere regelgeving voor het bedrijf boven de markt, zo zegt hij op Twitter.

Facebook blijkt gegevens van zo’n 50 miljoen gebruikers door te hebben gespeeld aan een data-analysebedrijf. Dat zou in strijd zijn met de eigen regels en mogelijk ook met privacywetgeving.