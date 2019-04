Bank moet frauderegistratie klant weghalen

Banken moeten frauderegistraties van klanten heroverwegen wanneer het Openbaar Ministerie heeft besloten geen vervolging in te stellen. Dat stelt de geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid.

Aanleiding is een zaak van kredietverstrekker DEFAM, die meende dat een consument betrokken was bij een frauduleuze kredietaanvraag. Daarom registreerde de bank de persoonsgegevens van de klant in het zogenoemde Extern Verwijzingsregister en het Incidentenregister. Ook werd aangifte gedaan bij de politie wegens valsheid in geschrifte.

Het OM besloot later wegens onvoldoende bewijs niet tot vervolging over te gaan. Nadat het OM de zaak had geseponeerd, vroeg de consument de bank om de registraties ongedaan te maken. Maar DEFAM weigerde dit, omdat de bank vond voldoende redenen te hebben om de registratie te handhaven.

Het Kifid ging hier niet in mee. DEFAM moet de registratie van de persoonsgegevens van deze consument daarom uit beide registers verwijderen. De uitspraak tegen de kredietverstrekker is bindend.