Bank John Deuss schikt met OM op Curaçao

De First Curaçao International Bank (FCIB) van de Nederlandse zakenman John Deuss is een schikking overeengekomen met het Openbaar Ministerie op Curaçao. In 2006 werd de bankvergunning van de FCIB ingetrokken vanwege verdenkingen van schuldwitwassen.

Dit heeft uiteindelijk, na dertien jaar, geleid tot een schikking. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar Ministerie van Curaçao hebben maandag de transactieovereenkomst bekendgemaakt, maar niet gezegd hoe hoog die is. Volgens lokale media gaat het om „meerdere miljoenen”.

De FCIB valt nu nog onder een noodregeling van de Centrale Bank, maar die wordt binnenkort opgeheven. De 78-jarige Deuss, opgenomen in de Quote 500, is eigenaar van de bank die vanwege belastingtechnische redenen op Curaçao is gevestigd. Ook in Nederland trad het OM tegen de bank op; in 2013 werd een zaak tegen FCIB geschikt voor 34,5 miljoen euro.