Bank hoeft betaalpakket niet gratis te houden

Een bank mag het tarief voor het gebruik van een betaalrekening eenzijdig wijzigen. Dat oordeelt de Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid na een klacht van een klant van ING over het feit dat hij per 1 augustus vorig jaar moest gaan betalen voor zijn rekening.

De consument had in 2005 een zogeheten En/of rekening bij de Postbank afgesloten. Die bank is later opgegaan in ING. Voor het gebruik van de betaalrekening werden aanvankelijk geen kosten in rekening gebracht. Maar vorig jaar kondigde ING aan dat zijn rekening onderdeel zou worden van het OranjePakket en dat hier kosten aan verbonden zijn.

Dat was de reden om aan de bel te trekken. De consument stelde dat hij in het verleden met de bank had afgesproken dat de betaalrekening gratis zou zijn. Dat kon hij evenwel niet bewijzen.

Uitgangspunt voor de Geschillencommissie is welke afspraken zijn opgenomen in de overeenkomst tussen de bank en de consument. Daaruit volgt dat de bank algemene voorwaarden mag wijzigen, maar klanten hierover wel twee maanden van tevoren moet informeren. Wanneer een consument het niet eens is met de wijziging, dan kan de overeenkomst kosteloos worden opgezegd.