Bank blijft geld steken in steenkool

De grootste banken ter wereld blijven miljarden dollars pompen in projecten met de vervuilendste fossiele brandstoffen, waaronder steenkool, olieboringen op de Noordpool en de Canadese teerzanden, bleek eind vorige week uit een rapport van verschillende grote ngo’s.

Het rapport, opgesteld door organisaties zoals Rainforest Action Network, BankTrack en de Sierra Club, onderzoekt de investeringen van grootbanken in de riskantste en vervuilendste brandstofprojecten.

Uit de cijfers blijkt dat er in 2016 –het eerste jaar na het klimaatakkoord van Parijs– een aanzienlijke daling was van de investeringen in vervuilende fossiele brandstoffen. In 2014 en 2015 stegen de investeringen nog naar 92 en 111 miljard dollar, maar in 2016 daalden ze met meer dan een vijfde, tot 87 miljard.

Die daling lijkt goed nieuws, maar het is lang niet goed genoeg, zeggen de organisaties. Als de wereld de temperatuurstijging onder de 1,5 graden Celsius wil houden en zo ernstige gevolgen voor het klimaat wil vermijden, moeten de extreme vormen van fossiele brandstoffen volledig worden afgeschaft. Feit blijft dat er in de voorbije drie jaar in totaal 290 miljard werd geïnvesteerd in projecten die nog decennialang een negatief effect zullen hebben op het klimaat.

Gerommel in de marge

„Er is simpelweg geen tijd meer voor excuses, gerommel in de marge en tegelijk investeren in extreme infrastructuurprojecten zoals pijpleidingen die teerzandolie vervoeren”, zegt Yann Louvel van BankTrack. „Als we medewerkers van de banken spreken, horen we hun afkeer van Trumps standpunten over de klimaatverandering en hun steun voor schone investeringen. Maar hun daden tonen aan dat ze in realiteit de kant kiezen van de aanpak van Trump. Deze kortzichtige investeringen in fossiele brandstoffen zijn compleet in strijd met de langetermijndoelstellingen van de internationale gemeenschap.”

De bank met de vuilste portfolio volgens het rapport is Bank of China, met meer dan 22 miljard dollar aan investeringen, gevolgd door de China Construction Bank (21 miljard) en JP Morgan Chase met 20 miljard in de voorbije drie jaar.

Ook Europese banken figureren in het rapport: HSBC komt op de achtste plaats met meer dan 13 miljard dollar, Deutsche Bank op de elfde met meer dan 11 miljard en BNP Paribas op de vijftiende met net geen 8 miljard.

De Europese banken investeren vooral in de riskante zoektocht naar olie in het noordpoolgebied, Amerikaanse banken vooral in olie in de diepzee, terwijl Canadese en Chinese banken vooral inzetten op respectievelijk teerzandolie en steenkoolprojecten.

Roekeloze besluiten

Volgens Lena Moffitt van de Sierra Club is het belangrijk dat mensen geïnformeerd zijn over het investeringsbeleid van de banken. „Nu de regering-Trump roekeloze besluiten blijft nemen die ons klimaat bedreigen, is het belangrijker dan ooit dat mensen weten of de financiële instelling waaraan ze hun geld toevertrouwen, daar investeringen mee doet die de crisis nog erger maken”, zegt Moffitt. „Consumenten willen dat weten en ze zullen niet zwijgen tot elke bank beloofd heeft te investeren in een toekomst die hun gemeenschap, economie en gezondheid ten goede komt.”