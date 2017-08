Bank aangeklaagd om zwijgen over risico klimaatverandering

Aandeelhouders van de Australische Commonwealth Bank hebben de bank aangeklaagd omdat in het jaarverslag over 2016 niets vermeld is over de financiële risico’s die de klimaatverandering met zich meebrengt.

De Commonwealth Bank is een van de vier grote banken in Australië. De bank verklaarde achttien maanden geleden het klimaatakkoord van Parijs te steunen. Sindsdien is er volgens de Australische milieuclub Market Forces nog 6 miljard Australische dollar (ruim 4 miljard euro) uitgeleend aan bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen.

Environmental Justice Australia heeft de zaak aangespannen namens twee aandeelhouders, Guy en Kim Abrahams. „Dat de Commonwealth Bank miljarden dollars heeft uitstaan in de fossielebrandstoffensector, vormt een bedreiging voor toekomstige generaties en het Groot Barrièrerif”, zegt Jonathan Moylan van Greenpeace Australië. „Maar het levert ook risico’s op voor aandeelhouders van de bank. Daarvoor hebben analisten al herhaaldelijk gewaarschuwd.”

De zaak is de laatste in een reeks rechtszaken die wereldwijd gevoerd worden over de gevolgen van de klimaatverandering.

In Nederland won Urgenda eerder een klimaatzaak tegen de overheid en ook in België spanden milieuactivisten een zaak aan om de overheid te dwingen tot een grotere vermindering van de CO2-uitstoot. Er lopen verder onder meer zaken van inheemse bevolkingsgroepen in Canada, ouderen in Zwitserland, boeren uit Peru en Pakistan en lokale overheden in Californië.

„Banken weten nu dat de klimaatverandering materiële en financiële risico’s met zich meebrengt voor aandeelhouders”, aldus Kristin Casper van Greenpeace. „Als ze niet volledig en accuraat openheid van zaken geven aan aandeelhouders, kunnen ze te maken krijgen met aanzienlijke juridische een aansprakelijkheidsrisico’s. Deze zaak vraagt daar aandacht voor.”