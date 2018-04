Bang & Olufsen verkoopt meer in China

Bang & Olufsen is in het derde kwartaal hard gegroeid in China, Hongkong en Taiwan. De Deense elektronicafabrikant deed verder goede zaken met apparatuur voor draadloze audio, zoals koptelefoons en luidsprekers met Bluetooth-verbinding.

In China stegen de opbrengsten met driekwart tot 184 miljoen Deense kroon (circa 24,7 miljoen euro). Daarmee komt bijna een vijfde van de omzet uit het Verre Oosten. De omzet van B&O Play, het merk dat wordt gebruikt voor draadloze producten, steeg met een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gehele omzet steeg met een tiende op jaarbasis tot omgerekend 116 miljoen euro.

Onder de streep bleef 3,5 miljoen euro over. Daarmee presteert Bang & Olufsen beter dan een jaar geleden, toen de kwartaalwinst 416.000 euro bedroeg.