Banengroei VS vlakt af in oktober

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is vorige maand minder hard gegroeid dan in september. Wel overtrof de toename de verwachtingen. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid maakte bekend dat er in oktober 638.000 banen bijkwamen exclusief de landbouwsector. Economen hadden in doorsnee op een toename met 593.000 banen gerekend.

De banengroei ging daarmee in tegen de verwachtingen dat door de zich uitbreidende coronapandemie in de VS en het uitblijven van extra overheidssteun voor bedrijven het aantal banen aanzienlijk minder zou toenemen. In de cijfers zat bovendien het verdwijnen van 147.000 tijdelijke banen in het kader van de Amerikaanse volkstelling verwerkt.

In september kwamen er volgens een herzien cijfer nog 672.000 banen bij in ’s werelds grootste economie. De werkloosheid in de VS lag vorige maand op 6,9 procent tegen 7,9 procent een maand eerder. Die afname was groter dan voorzien.

De cijfers duiden wel op een betere situatie van de Amerikaanse economie, maar het aantal banen ligt nog altijd 10 miljoen lager dan voor de virusuitbraak. Nu het aantal besmettingen toeneemt, wordt het ook steeds moeilijker om hetzelfde tempo van het aannemen van personeel vol te houden.