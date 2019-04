Banengroei VS trekt weer aan

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is afgelopen maand weer fors aangetrokken na de zeer bescheiden groei een maand eerder. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 196.000 banen bij (exclusief de landbouw).

De banengroei was sterker dan voorzien. Economen rekenden in doorsnee op de aanwas van 177.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De banengroei voor de maand februari werd bijgesteld tot 33.000, van een eerder gemelde 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen. De werkloosheid bleef stabiel op 3,8 procent wat in de buurt is van het laagste niveau in vijftig jaar.

Het banenrapport wordt door beleggers doorgaans scherp in de gaten gehouden, omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid van de Federal Reserve. De koepel van centrale banken zei eerder dit jaar geen rentestappen te zullen doorvoeren.

Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg was er flink meer werk. Ook in de zakelijke dienstverlening steeg het aantal beschikbare banen. In de productie was sprake van een banenkrimp. Dat gebeurde in die sector medio 2017 voor het laatst. Eerdere macro-economische data lieten al een gemengd beeld zien voor de maakindustrie.

De gemiddelde uurlonen gingen op maandbasis fractioneel omhoog. De loongroei van 0,1 procent is minder dan waar kenners rekening mee hielden.

Dat de werkgelegenheid in de productie afnam, is volgens economen van ING een hard gelag voor president Donald Trump. Zeker omdat zijn beleid van belastingverlagingen en handelsbeleid zijn ingezet om juist meer banen te creëren.