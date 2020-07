Banengroei VS trekt sterk aan na klappen door coronacrisis

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten liet in juni verder herstel zien van de klappen door het coronavirus eerder dit jaar. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 4,8 miljoen banen bij (exclusief de landbouw). Economen rekenden in doorsnee op ruim 3 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen.

Volgens het ministerie gaat het om de sterkste groei van de werkgelegenheid sinds het begin van de metingen in 1939. In mei werd de banengroei opwaarts bijgesteld tot 2,7 miljoen, van een eerder gemelde toename met 2,5 miljoen arbeidsplaatsen. De werkloosheid in de VS zakte naar 11,1 procent van 13,3 procent in mei.

Amerikaanse bedrijven nemen weer werknemers aan, nu de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld. Het gaat bijvoorbeeld om personeel voor horeca en winkels die dicht moesten vanwege de virusuitbraak. De laatste tijd neemt het aantal nieuwe besmettingen met het virus in de VS wel weer flink toe, wat het economisch herstel kan ondermijnen.

In april was nog sprake van het historische verlies van meer dan 20 miljoen arbeidsplaatsen in de VS door de coronacrisis omdat bedrijven massaal de deuren sloten en personeel op straat werd gezet. De werkloosheid in ’s werelds grootste economie kwam die maand uit op 14,7 procent, het hoogste niveau sinds de Grote Depressie van de jaren dertig.

President Donald Trump zei op een persconferentie dat de Amerikaanse economie weer sterk aan het opveren is van de crisis. „Dit zijn historische cijfers”, verklaarde Trump.

ING-econoom James Knightley is wat voorzichtiger gestemd en wijst er in een reactie op dat nog altijd meer dan 31 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering krijgen en dat de werkgelegenheid in de VS nog steeds 15 miljoen arbeidsplaatsen lager ligt dan in februari, voordat de crisis echt losbarstte. Ook zegt hij dat de sterke stijging van het aantal nieuwe besmettingen in veel Amerikaanse staten voor nieuwe problemen op de arbeidsmarkt kan zorgen omdat bijvoorbeeld horecabedrijven weer moeten sluiten.

De overheid publiceert het banenrapport normaal gesproken op vrijdag, maar die is vervroegd omdat vrijdag Wall Street dicht is in aanloop naar de viering van Onafhankelijkheidsdag in de VS op zaterdag.