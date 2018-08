Banengroei VS koelt flink af

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli aanzienlijk minder sterk toegenomen dan een maand eerder. De banengroei kwam tevens lager uit dan kenners hadden voorzien. Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid blijkt verder dat de loongroei in ’s werelds grootste economie wat is verbeterd.

Exclusief de landbouw kwamen er in juli 157.000 banen bij. In juni was de Amerikaanse werkgelegenheid met een herziene 248.000 banen toegenomen. Beleggers vinden deze cijfers altijd erg interessant omdat ze van invloed kunnen zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken.

Het gemiddelde uurloon steeg met 0,3 procent op maandbasis, na een plus van 0,1 procent een maand eerder. Vooral dat is een interessant gegeven, omdat de stijgende lonen de inflatie kunnen aanjagen. De Fed kan bij een oplopende inflatie geneigd zijn de rente sneller te verhogen. De beleidsmakers in Washington hielden de rente in de Verenigde Staten deze week nog gelijk, maar waarschijnlijk gaat de Fed de rente later dit jaar nog twee keer opschroeven.