„Banen op de tocht bij Jaguar Landrover”

De Britse automaker Jaguar Landrover (JLR) lijkt fors te gaan in grijpen in zijn personeelsbestand. Vooral de mindere verkoopprestaties in China dwingen de maker van luxewagens tot ingrijpen. Daarbovenop zitten ook strengere Europese regels voor diesels de automaker dwars.

Volgens ingewijden staat het bedrijf op het punt een „substantiële ingreep” aan te kondigen. Duizenden medewerkers moeten daarbij vrezen voor hun baan. Het gaat dan met name om ingrepen in het management, het verkoopteam, de onderzoeksafdeling en bij ontwerpers. Productiemedewerkers lijken in deze ontslagronde buiten schot te blijven.

Vorig jaar nam JLR al noodgedwongen afscheid van duizend medewerkers. Dat het niet heel goed gaat met het bedrijf bleek al uit de halfjaarcijfers toen het dieprode cijfers schreef. Op verschillende productielocaties werd het werk eerder al tijdelijk stilgelegd of ingeperkt.