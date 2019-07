BAM waarschuwt voor rode cijfers

BAM zal de eerste zes maanden van dit jaar afsluiten met rode cijfers. De beursgenoteerde bouwer kampt met hogere kosten dan verwacht voor een groot infraproject en enkele niet-woonbouwprojecten in Duitsland en een project van onderdeel BAM International. Al met al vallen de kosten volgens BAM 90 miljoen euro hoger uit dan geraamd.

Het gaat in dit geval om projecten die in 2013 en 2014 zijn gestart. De extra kosten die BAM moet maken zijn volgens de bouwer deels verhaalbaar. Met opdrachtgevers wordt gesproken over compensatie. BAM weet nog niet wat dat oplevert en houdt vorderingen buiten de boeken. De bouwer zal door de extra kosten met rode cijfers komen bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers op 22 augustus.

Het is niet voor het eerst dat projecten van BAM qua kosten hoger uitvallen dan vooraf aangenomen. Eerdere probleemprojecten maakten dat het bedrijf beloofde voorzichtiger te zijn met aanbestedingen. Een woordvoerder benadrukt dat het gaat om projecten die al eerder waren aanbesteed.

Eerder moest het bedrijf ook al miljoenen afschrijven op een sluisproject in IJmuiden. BAM-baas Rob van Wingerden zegt het te betreuren dat deze ontwikkelingen de prestaties van overige activiteiten overschaduwen. Hij zegt dat BAM de lessen heeft geleerd bij het inschrijven voor nieuwe projecten. Dat zal uiteindelijk resulteren in een betere balans tussen risico en beloning. De bouwer hield de strategische doelen voor volgend jaar in de lucht.

Het bedrijf riep eerder al een speciaal comité (Executive Committee) in het leven om sneller en beter te kunnen beslissen over strategische kwesties. Ook werd een kwaliteitsdirecteur aangesteld die onder meer het projectmanagement, in het bijzonder van grotere projecten, moet verbeteren bij de bouwer.