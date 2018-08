BAM voert winst op ondanks kosten zeesluis

BAM heeft de winst de afgelopen zes maanden flink verhoogd. Ook de omzet nam toe. Extra kosten voor de bouw van een zeesluis bij IJmuiden ter waarde van 30 miljoen euro wist het bouwconcern grotendeels te compenseren door betere resultaten in het buitenland.

De nettowinst van BAM kwam uit op 44,3 miljoen euro, tegen 31,3 miljoen euro een jaar eerder. Het aangepast resultaat voor belastingen steeg ook, van 41,1 miljoen euro naar 57,8 miljoen euro. De omzet van BAM bedroeg in de eerste zes maanden 3,2 miljard euro, een stijging van 125 miljoen euro op jaarbasis.

Topman Rob van Wingerden geeft aan dat de betere resultaten onder meer worden veroorzaakt door de afwikkeling van enkele claims. Hij wil dat BAM de prestaties en de voorspelbaarheid van die prestaties verbetert. De bouwer zal daarom selectiever zijn bij aanbestedingen voor grote projecten, herhaalde hij.

BAM houdt vast aan zijn verwachtingen dat de aangepaste winst voor belastingen voor heel 2018 rond de 2 procent van de omzet uitkomt. Die marge was in de eerste zes maanden 1,8 procent. Het bedrijf stelt dat de marktvoorwaarden in de meeste markten gunstig zijn. Wel geeft de bouwer aan dat er uitdagingen zijn. Onder meer het verkrijgen van bouwmaterialen en het vinden van personeel worden steeds moeilijker, wat de kosten opdrijft.