BAM viert jubileum en plant 150.000 bomen

Bouwconcern BAM viert zijn jubileum door een bos te laten planten. In totaal worden er 150.000 bomen geplant ter viering van het 150-jarig bestaan. Twee derde van de bomen zal worden geplant in Bolivia en Oeganda als onderdeel van herbebossingsprojecten. De resterende 50.000 bomen worden geplant in Europese landen waarin BAM actief is.

Om dit groene project te realiseren ging BAM een samenwerking aan met de stichting Trees for All, die al sinds 1999 bomen en struiken plant voor bedrijven en individuen ter compensatie van CO2-uitstoot. Al tegen een betaling van 5 euro kan één boom in Oeganda worden geplant, staat op de website van Trees for All.

BAM is ooit begonnen als een timmerwinkel in Groot-Ammers en is de loop der tijd uitgegroeid tot een beursgenoteerd bedrijf met een jaaromzet van circa 7 miljard euro en ongeveer 20.000 medewerkers. Met het planten van de bomen wil BAM zijn duurzaamheidsstreven benadrukken.