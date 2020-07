BAM rekent op stevig verlies in eerste jaarhelft

Bouwbedrijf BAM verwacht de eerste helft van het jaar af te sluiten met donkerrode cijfers. De onderneming rekent als gevolg van de problemen door de coronacrisis en de aanhoudende malaise bij het onderdeel BAM International op een operationeel tekort voor belastingen van 130 miljoen tot 150 miljoen euro. Het bedrijf gaat zijn activiteiten buiten Europa afbouwen.

Onder meer de lockdownmaatregelen in verschillende landen waar BAM actief is zorgden voor problemen. Sommige bouwplaatsen waren volledig op slot. Op andere plaatsen werden maatregelen genomen om de veiligheid van personeel te garanderen, wat weer effect had op de efficiency. In de eerste twee maanden van de crisis leverde BAM ongeveer 35 procent van zijn effectiviteit in. Nu draait het bedrijf op ongeveer 80 procent van zijn sterkte.

Verder wordt het resultaat van de onderneming in het eerste halfjaar geraakt door aanhoudend verlies bij BAM International. Ook zadelt de recente Keulse metroschikking het bedrijf op met extra kosten. Die kostte BAM een slordige 40 miljoen euro. Verder is „in mindere mate” ook sprake van achterblijvende prestaties van het Duitse bouw- en het Nederlandse infrabedrijf.

Frans den Houter, die tijdelijk de taak van topman op zich neemt, maakte bekend dat BAM direct begint met het afbouwen van BAM International, dat onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Indonesië en Australië actief is. Ook in de Golfregio is BAM International aanwezig.

„Dit is hard voor de betrokken medewerkers, maar het is noodzakelijk en kan niet worden uitgesteld”, zei de topman. Het onderdeel heeft ongeveer 600 medewerkers in dienst en twaalf projecten in uitvoering. De eerste helft van 2020 zal BAM International andermaal rode cijfers hebben geschreven. Den Houter gaat uit van een tekort van 60 miljoen euro.

BAM waarschuwt dat de coronacrisis ook impact zal hebben op de tweede jaarhelft. Volgens de onderneming zullen de prestaties in de lopende jaarhelft verbeteren ten opzichte van de afgelopen zes maanden.