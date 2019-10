‘BAM past zzp-contracten aan’

Bouwbedrijf BAM heeft toegezegd de contracten die het zzp’ers voorlegt onder de loep te nemen. Dat meldt vakbond Zelfstandigen Bouw, die kritiek had geuit op enkele contractbepalingen.

De vakbond voor zzp’ers in de bouw, hout en techniek trok in augustus aan de bel na klachten van leden. In de voorwaarden stond dat zzp’ers in bepaalde gevallen tot maximaal vier weken voor BAM konden werken zonder ooit betaald te krijgen. Het gaat om een periode waarin zzp’ers al wel aan het werk zijn, maar nog gecontroleerd wordt of zij voldoen aan alle eisen die BAM stelt.

De bond heeft BAM hierop aangesproken en praat volgende maand verder over het onderwerp. Het bouwbedrijf zou al hebben toegezegd de bepalingen in de contracten te verduidelijken zodat zelfstandigen weten waar ze aan toe zijn. BAM zou overigens hebben gezegd dat niemand is gedupeerd door de ruimte die het contract biedt.