Bouwer BAM mag zijn Belgische asfaltfabriek samenvoegen met die van branchegenoot Viabuild. De Belgische mededingingsautoriteit ziet geen bezwaar.

De twee partijen brengen beide een asfaltcentrale in, BAM een centrale in Vinalmont en het Belgische Viabuild een in Grimbergen. Ze krijgen ieder de helft van het samenwerkingsverband in handen.

BAM kreeg eerder dit jaar ook al toestemming voor het samengaan van zijn Nederlandse asfaltactiviteiten met die van Heijmans.